El cantante puertorriqueño Daddy Yankee está de fiesta hoy al cumplir 42 años de edad.

Anoche, el productor de reguetón Raphy Pina aprovechó que tenía a varios artistas con él para cantarle cumpleaños al “Big Boss” luego del concierto de Kany García en el Coliseo de Puerto Rico.

“Feliz de ser un amigo dentro de este círculo. Gracias @daddyyankee no por los negocios por que van y vienen si no por que me brindaste el lado que pocos conocen, el lado que tienes guardado y se llama Ramon Ayala”, escribió en Instagram junto al vídeo en el que le cantan “Happy Birthday”.