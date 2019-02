El pájaro más pequeño del mundo es el pájaro mosca, también llamado zunzuncito. Su nombre científico es Mellisuga helenae y es el colibrí más pequeño que existe de las especies que conocemos hoy en día.

Este es un pájaro no solamente de un tamaño muy pequeño, de unos 2 gramos de masa, sino que es muy particular. Vive en Cuba, en nidos que no sobrepasan los 3 centímetros de diámetro, puede volar a 50 km por hora y es la única ave que puede volar hacia atrás.