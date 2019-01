Franco Bellomo formó parte de una generación musical que logró mover las fibras más profundas del público venezolano con la exitosa agrupación A.5, para luego presentar una propuesta musical más que exitosa:Lsquadron, en compañía de Oscarcito.

Loading...

Este dúo musical pusó a bailar a todo el país con cada tema que lograron posicionar. Luego de la separación, cada uno tomó su rumbo, y con ello, Bellomo se ausentó en el medio artístico.

Sin embargo, con su ida a México, Franco siguió trabajando en su pasión pero detrás del micrófono y para grandes de la música internacional, tales como Sin Bandera, Yuri, Los Pericos, Carlos vives, Bronco, Ilya Kuryaki and the Valderramas, entre otros.

Pronto de regreso

Actualmente, Bellomo regresó a su país con proyectos que darán mucho de qué hablar, entre ellos, el regreso de Lsquadron, el cual llevó a cabo por todo lo alto el pasado 21 de diciembre en la ciudad de Valencia.

“La receptividad estuvo increíble, lo he dicho en varias oportunidades: Fue una noche mágica. El público se conectó de una manera poco usual, no sé si era por la añoranza de escuchar de nuevo los temas de Lsquadron o porque sinceramente les fascinó la puesta en escena. Lo cierto es que los comentarios en general fueron que jamás pensaron encontrarse con un espectáculo de esa calidad; cosa que me llena de un orgullo inigualable”, comentó Franco.

De igual forma, agregó “Estar en tarima luego de tantos años es un sentimiento parecido a cuando te vuelves a encontrar con una ex novia que jamás dejaste de amar y que sin querer te das cuenta que la extrañabas”.

Aunque Oscarcito no estuvo, sí lo hizo el resto de su equipo original. Sus bailarines, corista e incluso su road manager. Todo, perfectamente creado para brindar una presentación a la altura del compromiso y los asistentes pudieran disfrutar de principio a fin.