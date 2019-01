Los consumidores de Turmero están sorprendidos por el aumento de la carne.

Al respecto, Yamileth Machuca indicó que “la carne no está para nada accesible, está muy cara, uno tiene que comprarla de a poquito, es imposible llevarse un kilo”.

Entre tanto, Carmen Muñoz se mostró de acuerdo en que “la carne está demasiado cara, es imposible comprarla, no alcanza con el mísero sueldo que tenemos, que va”.

En este sentido, Carolina Pérez comentó: “esto es horrible, no está para nada al alcance de los bolsillos de los venezolanos”.

Y a pesar que algunas carnicerías de Turmero se mantienen abastecidas del producto, no todas tiene afluencia de consumidores, ya que los precios están llegando a los 8 mil bolívares soberanos.

El producto cárnico es uno de los rubros que más han sufrido aumentos en los últimos meses, ante lo cual, los consumidores están a la espera de un pronunciamiento por parte de las autoridades sobre los mecanismos que permitan la venta a precio regulado.

NO HAY CARNE BARATA

Ramón Mayor, consumidor aseguró que “no hay carne barata en ninguna parte, acabo de salir a comprar y nada. Lo que no me gusta es que cuando comenzó el supuesto golpe a la inflación la carne estaba a 900. Con lo poco que uno gana no se puede comprar al precio actual” que se aproxima a los 8 mil bolívares.

Sobre el tema, José Yacumal, carnicero, dijo: “La carne nunca llega más barata, al contrario, siempre llega más cara, y nosotros, por lógica tenemos que venderla cara”.

Los carniceros argumentaron que no ha llegado más carne regulada a los frigoríficos del Mercado Municipal de Campo Alegre desde mediados del mes de diciembre.

Mario León, carnicero, dijo que “estamos siempre a la expectativa con el precio, la última vez que llegó regulada fue una semana antes de las votaciones para concejales”.

JOSÉ R. CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA y RAFAEL SALGUERO