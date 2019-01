Durante un cabildo abierto en El Hatillo, la diputada, presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, reiteró que el único poder legítimo actualmente en Venezuela es la Asamblea Nacional –AN- pero subrayó que el parlamento solo no puede cambiar el rumbo del país.

“Por eso ustedes nos están viendo a todos los diputados juntos, aquí ninguno tiene partido político, el único partido es Venezuela, más allá de que evidentemente militemos en toldas distintas pero estamos juntos, unidos”.

“Aquí nadie puede solo, los dirigentes no pueden solos, el pueblo no puede solo, los ciudadanos no pueden pero la AN tampoco puede sola“, aseveró.

Invitó a la ciudadanía a manifestarse el próximo 23 de enero -23E-.