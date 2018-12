Maletines y ropa de invierno es lo más demandado para esta navidad en Venezuela

En los corredores comerciales del casco de Caracas, los abrigos ganan adeptos. Hay quienes los buscan acolchados, impermeables y con doble cubierta para resguardarse de la niebla de Bogotá, otros los adquieren para enfrentar el invierno de Quito o Lima. Alexander Bracho, encargado de una tienda de ropa en el bulevar de la Marrón, dice que vende entre tres y siete por día. De toda su mercancía, es la que tiene mayor demanda.

Caracas. En medio del desconcierto económico que mantiene en las vitrinas los tradicionales estrenos, existe un rubro que tiene especial salida. Es, lo llaman algunos comerciantes, el combo viajero. El equipaje básico para mudarse de país. En el centro de Caracas, la comercialización de maletines y ropa de invierno cobra auge. No solo venden maletas y abrigos de invierno, también despachan, sin comprenderlo exactamente así, las mayores ilusiones. Despiden al país que lo deja todo para iniciar de nuevo.

En los corredores comerciales del casco, los abrigos abultados ganan adeptos. Hay quienes los buscan acolchados, impermeables y con doble cubierta para resguardarse de la niebla de Bogotá, otros los adquieren para enfrentar el invierno de Quito o Lima. Alexander Bracho, encargado de una tienda de ropa en el bulevar de la Marrón, dice que vende entre tres y siete por día. De toda su mercancía, es la que tiene mayor demanda. “La gente viene, pregunta, reúne la plata, no me preguntes cómo, y compra. Casi no vendo pantalones, que era lo más solicitado en otros años“, cuenta.