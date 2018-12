Loading...

Evelio Blanco, subdirector de extensión de la Universidad Pedagógica El Libertador, indicó que “el país está sumido en una profunda crisis y los profesores universitarios no escapamos de esta situación”, lo que impide que el gremio celebre el Día del Profesor Universitario.

A juicio de Blanco, “nuestro trabajo ya se realiza más que todo por vocación y no por los ingresos que pueda generar. La carrera de docencia siempre se ha visto como una profesión de sacrificio y eso se ha duplicado, porque ya los profesores no estamos viviendo con un sueldo sino sobreviviendo con los bajos recursos que nos están pagando, no solamente en lo que se refiere al aspecto económico sino también al aspecto laboral. No contamos con recursos para bibliografías y mantenernos actualizados, no contamos con los insumos para dar clases”.

De igual forma, el dirigente gremial se refirió al problema de la baja matrícula, a pesar de que el lapso pasado hubo un repunte, “sin embargo, hay profesores que se mantienen en aula de clases, dando lo mejor de sí para sacar adelante los profesionales necesarios para sacar a flote nuestro país”.

Es importante recordar que cada 5 de diciembre se celebra el Día del Profesor Universitario, celebración aprobada en 1991 por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), con el fin de consagrar los logos del magisterio en 1958, luego de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, cuando se proclamó la Primera Ley de Universidades que contempló la autonomía académica, electoral y administrativa.

Por su parte, Liris Navas, coordinadora institucional del programa de profesionalización, argumentó que “la situación actual económica social es una crisis que nos está agobiando, no solo en lo material, sino en lo físico y mental, ya que las condiciones no son óptimas”.

“Hemos sufrido un duro golpe, sobre todo cuando uno ha crecido académicamente, y existe una deserción estudiantil bastante elevada, así como de profesores. También muchos compañeros se han ido del país o simplemente se han dedicado a otras labores debido a la condiciones actuales del docente universitario”.

Asimismo, el profesor Wuaxiomar Aponte, docente de Educación Física, opinó que “el profesor universitario no escapa de la crisis y eso es motivado a la forma en la que han sido discutidas las actas convenios, que han sido irrespetadas y esto ha traído como consecuencia el decaimiento de la calidad de vida del docente universitario”.

Entre las deficiencias, enumeró el “no contar con un seguro para los profesores ni sus familiares. No podemos prepararnos académicamente por no contar con los recursos adecuados, que solo alcanzan para subsanar lo que tiene que ver con alimentación, aunado a esto está la deserción docente, ya que el sueldo que perciben no está acorde a la realidad del país, y por ende, buscan otras latitudes para poder percibir un mejor salario”.

JOSÉ CARPIO | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA