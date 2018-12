Mejores aplicaciones de la Play Store

Apple también ha desvelado este martes “lo mejor de 2018”. Es decir, las apps, juegos, música, podcasts, películas y libros que dieron forma al entretenimiento y la cultura este año. Este año. Battle Royale, como Fortnite y PUBG Mobile, dominaron el panorama global de juegos, al tiempo que aplicaciones innovadoras como Fabulous, Shine, 10% Happier y Headspace ayudaron a mejorar la atención a la salud y bienestar, haciendo más fácil que nunca el hábito de prestar atención al cuidado personal.

Los mejores juegos de la PlayStation

Monster Hunter World y Persona 5 han sido los títulos más premiados en los PlayStation Awards 2018. Sony Interactive Japan Asia ha anunciado los ganadores de estos premios a los juegos más vendidos de la famosa consola. Entre los títulos galardonados también se encuentran The Last of Us Remastered, Call of Duty: WWII, God of War, Gran Turismo Sport, Jikkyou Powerful Pro Yakyuu 2018, Marvel’s Spider-Man, Pro Evolution Soccer 2018 y Super Robot Wars V.

Fuente:El Pais