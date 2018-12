Loading...

El incremento salarial anunciado por el presidente Nicolás Maduro aún no da la talla a los precios de las verduras en los mercados principales de la Ciudad Jardín.

Y un recorrido de “elsiglo” por el Mercado Libre de Maracay pudimos sondear las impresiones de los consumidores y amas de casa de la región acerca de los precios de las hortalizas, tubérculos y vegetales en este establecimiento.

Al respecto, Argelia Rodríguez, ama de casa, aseveró que “los precios están por las nubes y excesivos, el incremento salarial no alcanza para nada, en cuanto a los costos de las verduras y otros artículos”.

Por otro lado, Marisela Fernández indicó que “se debe mantener un equilibrio en cuanto al aumento salarial y el costo de los productos. Lógicamente al aumentar el sueldo el comerciante debe aumentar su mercancía debido a que hay empleados a quien pagarle, y para mantener el negocio. Sin embargo no debería aumentar el precio de las verduras, pero como no hay producción ese equilibrio debería mantenerse”.

De esta manera Concepción Rodríguez argumentó que “primera vez en la vida que veo unos precios tan elevados, tengo una pensión que me la gané en 18 años y no me alcanza para nada ni siquiera para comprar sal, el precio de la comida sumamente elevados, y las verduras por las nubes”.

Los precios en los anaqueles del Mercado Libre en hortalizas y verduras oscilaban entre 800 y 1.000 BsS, según los comerciantes se pueden esperar aumento de estos rubros en este mes de diciembre por el proceso de inflación que se está viviendo en el país.

