Eugenio Derbez está en constante desarrollo de su carrera profesional, y sus hijos son parte de sus mayores fanáticos, pero la pequeña Aitana tiene prohibido ver sus películas y el mexicano reveló por qué.

Derbez confesó que cuando era pequeño le causó un grande impacto ver en la televisión a su madre, Silvia Derbez, besando a un hombre que no era su padre, pues incluso el momento terminó en llanto.

“Yo tenía la misma edad de Aitana, como cuatro años. Pasan en la tele una película de Pedro Infante. Es la primera vez que veo a mi mamá besar a un hombre que no era mi papá, en una escena besaba a Pedro Infante. Me traumé, o sea me puse a llorar por horas”, recordó el actor de 57 años.

Por esta razón es que Eugenio prefiere que su nena más pequeña no vea sus películas, pues no desea causar un sentimiento de tristeza y confusión.

Pero sin duda la hija de Derbez y Alessandra Rosaldo se convertirá en una gran fan de su papá cuando sea mayor.