EEUU advierte a Putin tener 60 días para cumplir acuerdo nuclear

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó desde Bruselas que el gobierno de Donald Trump dio 60 días a Rusia para que cumpla con el tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF), que data de 1987, de lo contrario se retirarán del pacto en menos de seis meses.

The men who rebuilt Western civilization after WWII knew that only strong U.S. leadership could unite sovereign nations around the globe. This allowed us to enjoy the greatest human flourishing in modern history. This is the leadership @POTUS is boldly reasserting. pic.twitter.com/sWnaWf7lDD

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 4, 2018