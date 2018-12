Aclaró que no tuvo nada que ver con rapto de un niño del HCM

Loading...

Ana Yleni Mariña Chacón, cédula de identidad número 11.830.972, se comunicó con este redactor del matutino de los valles de Aragua para aclarar una información que la involucran en hechos ilícitos y quiere aclarar públicamente su situación legal.

Manifestó que ella residía en Margarita del estado Nueva Esparta, en donde ocupaba un importante cargo en el área administrativa, pero debido a “la situación país”, se vio en la necesidad de buscar nuevos horizontes en otra nación para ayudar a su familia y contribuir a su desarrollo personal.

– Sin saberlo, me vi involucrada en un presunto secuestro de un niño y de ese hecho no tengo culpa, soy inocente y además acudí al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, dejando claro mi situación, pero allí me informaron que no tendría problemas.

“Sin embargo, la historia es otra y ahora me veo obligada a aclarar ese hecho tan absurdo y delicado para la familia del niño raptado”, afirmó.

Narró que en el año 2012, de acuerdo a la reseña periodística, una mujer ingresó al Hospital Central de Maracay y vestida de enfermera, se llevó a un recién nacido, cuyos padres para ese momento residían en Río Seco, en Rosario de Paya, parroquia Pedro Arévalo Aponte del municipio Mariño, en Aragua.

“Esa señora, de quien desconozco su identidad y dirección de habitación, en una actitud delictiva, usurpó mi identidad utilizando mi número de cédula.

La reseña periodística dice textualmente que “en medio de su desespero, Medina, acompañado de su pareja Sandra Carolina Rojas Valero, de 18 años de edad, quien se acercó al laboratorio del Cicpc en silla de ruedas, manifestó que la implicada en el hecho es una mujer que presuntamente se identificó como Carolina Suárez, cédula de identidad Nº 11.830.972”.

Continúa expresando la nota de prensa: “Según fuentes policiales, el numeral de la cédula no le pertenece a Carolina Suárez, sino a Ana Yleni Mariña Chacón, una ciudadana que reside en Margarita del estado Nueva Esparta”.

“Soy una persona que no tengo nada que ver en ese acto bochornoso, y me defino como una mujer de paz y tranquilidad, de altos principios morales, responsable de mis funciones profesionales”, dijo.

