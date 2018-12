Loading...

Urban Meyer se retirará como entrenador en jefe de Ohio State tras el Rose Bowl y el coordinador ofensivo Ryan Day asumirá la posición el 2 de enero, anunció la universidad.

Meyer, quien ha estado al frente del programa las últimas siete temporadas, hará oficial el anunció en una conferencia de prensa en Columbus a lado de Day y el director atlético Gene Smith. Con 54 años, Meyer está batallando con los efectos de un quiste en el cerebro, mismo que le causa fuerte dolores de cabeza, especialmente cuando está bajo estrés. Fue diagnosticado con este problema en 1998, pero ha empeorado recientemente. Inclusive, en un juego en octubre ante Indiana, se arrodilló en las laterales y a lo largo de los partidos se ve angustiado, frotándose la cabeza y haciendo muecas.

En repetidas ocasiones mencionó que planeaba continuar en la posición en 2019, pero no había certeza al respecto aunque mostraba mejoría recientemente y se quedaron con el campeonato del Big Ten al vencer a Northwestern el sábado. Múltiples integrantes del programa mencionaron a ESPN que notaron un cambio positivo en Meyer en las últimas dos semanas. Gene Smith negó un reporte de Football Scoop de la semana pasada en el que se mencionaba que no concluiría la campaña 2019 y Day se haría cargo. Meyer prefirió no hablar del tema cuando lo cuestionaron.

Meyer se refirió el viernes a Day como alguien de “élite” y cuando le preguntaron sobre las oportunidades que podría tener en el futuro su asistente replicó “definitivamente ahorita no es el momento. Hablar de eso esta semana no es apropiado, pero ya habrá su momento”.

Ohio State quería anunciar los planes de Meyer antes de la firma de reclutas (19-21 de diciembre) y con la mayoría de su equipo de trabajo buscando jugadores. Nombrar a Day como su sucesor muestra el compromiso que tienen hacia la continuidad en 2019 y hacia adelante.

Day, de 39 años, está en su segundo año con los Buckeyes tras cumplir su proceso con Chip Kelly en los San Francisco 49ers y los Philadelphia Eagles. El nativo de New Hampshire rechazó oportunidades como entrenador en jefe a nivel colegial o como coordinador ofensivo de los Tennessee Titans tras la campaña 2017. Fue entrenador de mariscales de campo y co-coordinador ofensivo de Ohio State en 2017 antes de recibir el ascenso y ser el encargado de seleccionar las jugadas para la presente campaña.

Tuvo el control del programa en los primeros tres partidos del año durante la suspensión de Meyer y se fue con marca de 3-0 entre las que se incluyó la victoria ante TCU en Arlington, Texas.