Ciudadanos maracayeros reaccionaron y dijeron que el nuevo salario mínimo de BsS 4.500 decretado el jueves pasado por el presidente Nicolás Maduro, no alcanza para nada y peor aún es una cantidad que ya está devaluada. Agregaron que es insuficiente teniendo en cuenta la hiperinflación que estamos viviendo.

Según Joel Guzmán dijo, “pareciera que en Miraflores se vive un mundo diferente al que vivimos millones de venezolanos, ese aumento ya está devaluado y los productos y servicios continuarán aumentando, solamente sirve para comprar un kilo de queso y un cartón de huevos y el resto en aliños, de verdad que no alcanza para nada, si dividen los 4.500 soberanos entre 30 días nos da como resultado que diariamente vamos a ganar 150 bolívares soberanos, quién puede vivir con esa cantidad, los comerciantes y empresas continuarán reduciendo su planilla, es decir generará más desempleo, estoy seguro que muchas empresas continuarán recortando su personal”, dijo.

Asimismo José Manuel Méndez aseguró, “solamente al presidente Nicolás Maduro se le ocurre aumentar el salario mínimo cuando en el país todos los días aumentan los precios de los alimentos, las medicinas, el alto costo de la vida seguirá aumentando, para mí es una locura, esos 4.500 soberanos no alcanzan para nada, por el contrario generará más inflación, las cosas costarán el triple, en Venezuela no se produce nada, así que el Jefe de Estado se equivocó si pensó que iba alegrar los corazones de los venezolanos aumentando el salario mínimo”, indicó.

Por su parte, Marbella Toledo señaló, “el nuevo salario no alcanza para nada, estamos viviendo una constante inflación, cada día la cosa se pone peor, creo que nuevamente les falló el denominado Plan económico, ese sueldo no sirve para nada”, dijo.

Asimismo Román Reyes, padre de familia señaló, “ese aumento no sirve para nada, con ese dinero no se compra ni siquiera un medicamento, seguramente desde hoy los comerciantes continuarán remarcando los precios de sus productos y alimentos, creo que esta inflación no la detiene nadie, el país necesita producción, siempre y cuando el Gobierno incentive a los inversionistas”, consideró.

También Luis Porras añadió, “el nuevo salario mínimo generará más pobreza, más escasez de alimentos y la gente no tendrá nada con que comprar, creo que ahora se viene el aluvión de aumento de los precios comenzando con los pasajes del transporte urbano y suburbano”, indicó.

Finalmente Eduardo Pérez señaló, “el presidente Nicolás Maduro ya no sabe qué hacer, cada tres meses aumenta el salario mínimo, eso indica que sus planes económicos no funcionan, la hiperinflación que vivimos continuará devorándose cualquier aumento de salario, el Gobierno aplica el refrán popular que dice, “el remedio es peor que la enfermedad”, dijo para finalizar.

