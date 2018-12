Loading...

La plaza de la urbanización La Soledad, municipio Girardot, debería de mantenerse siempre bien cuidada y con seguridad policial, teniendo en consideración que por tradición cada vez que se acerca el mes de diciembre siempre es visitada por niños y niñas acompañados de sus padres para distraerse con los juegos infantiles.

Aunque algunos aseguraron que le falta mantenimiento y alumbrado público, pero reconocieron que en 80 por ciento esos espacios recreativos se mantienen en perfectas condiciones. Sin embargo, solicitaron mayor seguridad y presencia de funcionarios policiales que garanticen la seguridad de los menores. “Esta es una de las plazas recuperables y mejor cuidadas que tiene Maracay, creo que porque aquí existe una estación policial del estado, entonces sería muy importante la presencia de esos funcionarios”, dijeron.

Tammy Carrillo indicó, “esta plaza es bonita, está ubicada en un lugar muy céntrico y con un buen paisaje, veo que en estos momentos le están haciendo mantenimiento y creo que así debe permanecer siempre, claro que tiene zonas descuidadas por el monte que ha crecido, los trabajadores están cumpliendo con su jornada laboral, aquí los niños se divierten a su gusto, siempre bajo la vigilancia de sus padres, sin embargo notó que no hay presencia policial, hay que tener en cuenta que estamos próximos a iniciar la temporada navideña y se necesita mayor seguridad”, consideró.

Asimismo, Wilmer Medina afirmó, “es una plaza muy bonita, se nota que constantemente recibe mantenimiento, los juegos y la presencia de los niños la hacen más atractiva, dicen que no tiene alumbrado público, pero a mí no me consta porque no vengo en las noches, lo que sí falta es presencia policial, sobre todo es muy importante en estas fechas”, señaló.

Finalmente Juan Carrillo consideró, “es la primera vez que vengo a esta plaza, se nota que tiene mantenimiento constante, es decir es una plaza que se vuelve atractiva con la presencia de los niños que juegan y disfrutan de los juegos, incluso el paisaje de sus alrededores es bonito, creo que los vecinos también deberían de ayudar para que se mantenga bella y limpia”, dijo.

