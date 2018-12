Si había un mes que los Leones del Caracas querían que pasara rápido, era noviembre, tras perder 16 de 24 encuentros. Pero este viernes, el último día en el calendario del segundo mes de competición, las cosas empeoraron todavía más: Salió a la luz pública la partida del mejor toletero del equipo, Harold Ramírez.

Los Marlins de Miami hace par de semanas se comunicaron con el jardinero neogranadino y se impusieron a otros 14 conjuntos, que querían quedarse con los servicios del pelotero de 24 años de edad.

“Ellos se comunicaron conmigo hace dos semanas y se llegó a un contrato de Ligas Menores con invitación al Spring Training”, dio a conocer el guardabosque, que es líder en hits (55), promedio al bate (.374), OBP (.450), SLG (.544) y OPS (.994) en la temporada 2018-2019.

La noticia fue notificada inmediatamente a las oficinas de los melenudos. Allí tanto el jugador como el gerente deportivo, José Manuel Fernández, iniciaron conversaciones con la organización de los peces.

“Fernández y yo pudimos llegar a un acuerdo con el equipo (Marlins) de que me dieran la oportunidad de extender mi participación en la liga, porque yo quería ayudar a salir del mal momento a los Leones y decidieron que podían dejarme hasta hoy (viernes)”, contó Ramírez.

“Yo pedí a los Marlins dejarme jugar, aunque sea hasta el domingo en los juegos contra el Magallanes (Navegantes) y accedieron, así que será hasta ese día”, agregó.

El patrullero cafetero aseguró que su intención era jugar toda la ronda regular, pero la decisión de los Marlins ya está tomada y ve difícil volver para lo que resta de temporada.

“Ya queda de Leones, si quieren intentar traerme de vuelta, volver a negociar. Pero lo veo complicado porque los ánimos están calientes, después de tantas conversaciones para que yo jugara hasta esta semana”, abundó el colombiano.

“Si es por mí yo vengo otra vez, este mismo año o el próximo, porque esto que he hecho con Leones me ayudó a ya no ser un agente libre”, reconoció.

Fernández describió la partida de Ramírez como: “Un fuerte golpe, porque ha sido un jugador muy sobresaliente desde el primer día”.

“Hemos hecho de todo para extender la estadía de Harold, pero sólo pudimos hasta esta semana. También hicimos un reclamo porque incumplen el Winter League Agreement (Acuerdo IInvernal)”, destacó el directivo capitalino.

“Ya nos estamos moviendo para buscar a un bateador que cubra la baja de Harold. Así que, el lunes o martes debe estar llegando un jugador de posición, específicamente un jardinero”, informó.

JARON LONG TOMARÁ EL LUGAR DE DYLAN UNSWORTH

Para la novena semana del campeonato, Leones tendrán la incorporación del conocido abridor Jaron Long, que estuvo con los Tiburones de La Guaira hace tres años.

“Long llega mañana al país, luego de estar en México. Eso nos ayudará en reforzar el pitcheo, pero también tendremos la llegada de otro lanzador, específicamente dominicano y estamos finiquitando el contrato”, reveló José Manuel Fernández. “Daremos más información con el pasar de los días”.

Long dejó récord de 3-1 con efectividad de 2.30 en ocho presentaciones con los escualos, siempre como abridor en la zafra 2015-2016.

El norteamericano tomará el puesto dejado libre por el serpentinero surafricano Dylan Unsworth, quien tenía previsto desde su contratación que actuaría hasta el 8 de diciembre.

Long, de 27 años de edad, estaba con los Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico. Apenas lanzó un tercio y le fabricaron dos carreras con cuatro hits.