Si escuchan ruidos muy fuertes, si han sufrido algún tipo de abuso antes de haber convivido contigo o si necesitan relajarse, acabarán encontrando bajo vuestra cama su escondrijo secreto.

Si alguna vez ves que tu perro acaba siempre escondiéndose debajo de tu cama y no sabes la razón que le lleva a hacerlo, no creas que es el único que lo hace. Muchos encuentran en ese lugar su guarida particular y detrás de ello puede haber varias razones.

Según la web The Nest, una de las principales razones puede estar detrás de ruidos extraños y muy fuertes. Pregúntate si es por qué ha habido algún tipo de fiesta con petardos o fuegos artificiales alrededor de tu casa. Si es así, es muy probable que tu perro halla elegido los bajos de tu cama como el mejor sitio para no tener que aguantar esos estruendos. Para ellos, es un lugar que consideran seguro, de hecho incluso puedan llegar a encontrar otros escondites en el hogar siempre y cuando estén protegidos y sean oscuros. Eso les hace sentir alivio.

Es muy probable que también traten de esconderse si en el pasado tu mascota sufrió algún tipo de abuso. Es fácil que después de adoptar a un perro, este tenga que hacerse a un nuevo hogar, nuevas normas, nuevo ambiente y eso hace que esté un poco estresado hasta que logra sentirse cómodo del todo.

Pero también tiene otro reto, entender el comportamiento y la rutina de su nuevo amo, el cual tratará de mostrarle que aquello que le provocaba daño o sufrimiento, ahora ya no lo hará.