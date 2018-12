Loading...

Según diputado Omar Ávila

A juicio del diputado de la Asamblea Nacional (Unidad-Miranda) y secretario general nacional de la organización política Unidad Visión Venezuela, Omar Ávila, los anuncios económicos de Maduro Moros, del pasado jueves 29 del presente mes, se traduce en una mega devaluación de 150 por ciento por ahora.

El parlamentario de profesión economista puntualizó, “hace 100 días el sueldo representaba 30 dólares, el jueves antes del anuncio y producto de la hiperinflación el sueldo del venezolano era de apenas 4 dólares y con el reciente aumento gubernamental el sueldo es apenas de 9 dólares”.

Ávila aseveró que “los anuncios del pasado jueves demuestran por un lado que no existe el bloqueo del que tanto habla el Gobierno. El bloqueo no es contra Venezuela, es contra las cúpulas gubernamentales y demuestra que el Petro no está anclado en ningún petróleo, puesto que el crudo sigue bajando y resulta que el Petro lo aumenta Maduro como a él le da la gana”.

El legislador habló sobre la cacareada recuperación económica. En ese sentido señaló, “si en menos de 100 días el venezolano está ganando un tercio de los que ganaba hace cien días, con la crisis que sigue aumentando no sólo la hiperinflación, sino que esto le permite al Gobierno seguir aumentando el control y la dependencia del mismo sobre la mayoría de nuestro pueblo”.

GOBIERNO FOMENTA LA ABSTENCIÓN

El diputado Omar Ávila se refirió a la decisión dictada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los comicios estudiantiles de la Universidad de Carabobo. “Pese al asedio, los estudiantes continuarán en su lucha y no se dejarán amilanar y seguirán desafiando al régimen ejerciendo sus funciones en el Centro de Estudiantes de la UC”.

El dirigente político manifestó su solidaridad a los estudiantes de la Universidad de Carabobo y afirmó que Unidad Visión Venezuela se mantendrá firme junto a todos nuestros ciudadanos, no nos van a desmoralizar con sentencia, atropellos, persecuciones. El mundo sabe quienes son y es una obligación cerrar filas a favor de la libertad y llamar a la unión de los venezolanos. A nuestros estudiantes de la UC nuestro total respaldo, admiración y acompañamiento.

Para Ávila se trata de una estrategia del Gobierno la decisión del TSJ, cuando faltan pocos días para las elecciones a concejales pautados para el venidero 9 de diciembre. “El fracaso del Gobierno en las elecciones de la UC se convirtió en punto de honor para los perdedores. Su movida para aplastar aún más los ánimos de la oposición no se hizo esperar (…) De nuestro lado, el fatalismo no florecerá, ni la rabia productiva. Lo que definitivamente es otra tragedia. Más allá de la que vivimos por el día a día tratando de sobrevivir”.

El parlamentario aseveró que “el Gobierno decide pagar el costo político de declarar nula la victoria opositora en la UC porque tienen 4 mil candidatos listos para apoderarse de los municipios la próxima semana. Lo lamentable es que muchos se complacen en darse la razón a sí mismo para seguir adelante con su proyecto de rendición”.

Ávila reiteró sobre la sentencia del TSJ “en relación a las elecciones en la Universidad de Carabobo no hace otra cosa que seguir desmotivando el voto y abriendo aún más la brecha que nos separa de una solución pacífica a la crisis. Y aún así ¿algunos celebran eso?”.

Añadió el legislador que la sentencia del TSJ además era previsible por la sencilla razón de que a lo que más le teme este Gobierno es al voto masivo. Arremeten simplemente para fomentar la abstención, ahora nos corresponde persistir, derrotarlos tantas veces como sea necesario, para desnudar la precariedad de este régimen”.

Ávila insistió en señalar que la decisión de la Sala Electoral del Máximo Tribunal del país contra los resultados de las elecciones en UC tienen el objetivo de frustrar aún más al venezolano desalentándose y reforzando la matriz de que votar no vale la pena. Persigue el que aumente la abstención de la oposición, que nadie vote, para ellos terminar de quedarse con todo”. En ese sentido el parlamentario consideró crucial jugar en todos los tableros, incluso el electoral. Este fraude por la vía judicial muestra el desespero del Gobierno por su impopularidad. La sentencia es su error político”.

EFRÉN PÉREZ HERNÁNDEZ | elsiglo-Caracas