La sodomía o sexo anal puede ser una experiencia muy gratificante para aquellos que deciden probarlo. Sin duda, es fundamental estar totalmente seguro de querer hacerlo y no dejarse presionar por la opinión de tu pareja de cama o por las de tus amigos.

Es algo muy personal y que requiere estar convencido para que sea placentero a la hora de ponerlo en práctica.

Estos consejos sobre cómo afrontarlo para disfrutarlo pueden ayudarte tanto si no has probado nunca pero lo tienes en mente como si lo has probado pero con un resultado no demasiado positivo:

1. El ano es un es un esfínter muscular que se contrae si no está totalmente relajado por lo que es necesario preparar al cuerpo estando tranquilo.

2. La mente tiene que estar relajada y tú convencido de querer hacerlo. No practiques sexo anal si uno de los dos, por las convicciones que sean, no está seguros de querer hacerlo. Si pese a ello lo pruebas, probablemente la experiencia sea negativa.

3. Es fundamental estimularlo muy bien previamente a la penetración para que el ano se prepare y evites dolores.

4. Ten en cuenta que no se autolubrica así que requiere de ayuda. Busca un lubricante que no irrite la piel y lubrica también aquello que se vaya a usar para penetrar: pene, dedo, etc.

5. Antes de comenzar la penetración asegurarense de que están usando preservativo. Dos razones para ello: la sanitaria, porque es una zona de alta probabilidad de presencia y contagio de virus; y la higienica, ya que en el ano pueden quedar restos fecales.

6. Una vez llegado el momento de la penetración, ésta debe ser paulatina y suave para no sentir dolor. Si lo hacen bruscamente, dolerá. Sin embargo, con delicadez, lo normal es que después de 4 ó 5 repeticiones comience la sensación de placer.

7. Nunca se deben mezclar penetraciones salvo que previamente cambies el condón y laves bien el pene o dedo utilizado porque puedes tener graves contagios de virus y bacterias.

8. Las primeras veces es importante ayudar a tener la sensación de placer. Por eso el hombre debe acompañar la penetración estimulando el resto de puntos sexuales, sobre todo el clítoris.

9. Es posible que tengas algunas sensaciones al principio de querer orinar o defecar. En este caso es importante saber que puede ocurrir para dominarlas lo antes posible.

10. Es perfectamente seguro el uso de vibradores aptos para el ano, pero intenta que éstos sean lisos y sobre todo que estén bien lubricados. Además, no olvides de hacer el movimiento muy despacio y con sutileza.

11. Ten en cuenta que algunos hombres disfrutan con la estimulación de la próstata que está un cm dentro del ano. Si tu pareja es de estas personas, una vez introduzcas el dedo por su ano y encuentres la próstata, haz movimientos en forma de círculo.

12. Como para gustos están los colores, otras personas prefieren la estimulación oral, conocida en el caso del ano como el beso negro. Siempre puedes probar para ver qué tal te funciona en tu caso.

