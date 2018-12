Registran Deutsche Bank por lavado de dinero dentro del caso de los “Papeles de Panamá”

Alrededor de 170 policías, fiscales e inspectores tributarios registraron el jueves seis oficinas de Deutsche Bank en Fráncfort, Alemania, según un comunicado del despacho del fiscal que alude a acusaciones de lavado de dinero.

La investigación en curso indaga sobre el accionar de dos funcionarios de Deutsche Bank que habrían supuestamente ayudado a clientes a establecer empresas en el extranjero para lavar dinero.

“Es cierto que la policía está llevando a cabo una investigación en varias de nuestras oficinas en Alemania. La investigación tiene que ver con el caso de Panama Papers. Se comunicarán más detalles tan pronto como se conozcan. Estamos cooperando plenamente con las autoridades”, confirmó Deutsche Bank en su cuenta en Twitter.

El incidente el jueves provocó la caída inmediata de las acciones del banco en un 2,7 por ciento.

