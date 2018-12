Loading...

La Asamblea de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), que concluyó este jueves en Japón, aprobó un documento histórico, la Declaración de Deberes y Responsabilidades de los Atletas, que fue redactada tomando en cuenta las contribuciones de 4200 competidores de alto rendimiento en el mundo entero, agrupados en las Comisiones de Atletas de sus respectivos CON’s y organizaciones regionales.

El documento consagra prerrogativas fundamentales como “formar parte de un entorno deportivo limpio, transparente y justo”, “acceder a una carrera laboral y académica al mismo tiempo que se entrenan y compiten”, “aprovechar oportunidades de generación de ingresos relacionados con su carrera deportiva”, elegir a sus representantes, disfrutar de libertad de expresión, de su privacidad y de garantías procesales, entre otros derechos.

Así mismo, les impone obligaciones como la defensa de los valores olímpicos, el respeto a la integridad del deporte, actuar como modelo y ejemplo, respetar el principio de la solidaridad y la Carta Olímpica, entre otros.

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, destacó que “con esta declaración, ellos pueden decir verdaderamente ‘hablamos en nombre de los atletas del mundo entero’. Ahora disponen de una legitimidad que debemos respetar”.

En su discurso, Bach hizo énfasis en el derecho de los atletas a competir sin discriminación, en alusión a casos recientes como el del Mundial de Karate de Madrid, donde Kosovo no pudo desfilar con su bandera nacional por el hecho de que el gobierno español no reconoce como país a esta ex república yugoslava, o incluso de otros donde no se otorgó visado para entrar a competir en eventos internacionales a representantes de países con los que se mantienen diferencias políticas.

Bach aseguró que el COI no se siente satisfecho con la intervención en casos específicos, y aseguró que esta entidad está instruyendo a las Federaciones Internacionales a no otorgar sedes de eventos internacionales a países que no respeten el principio de la no discriminación.

“Vivimos en un mundo donde hay mucha desconfianza hacia todo, incluso hacia nosotros, y contra cualquier tipo de organización de cierto liderazgo. Debemos dejar claro que nosotros nos paramos firmes a favor del diálogo, la paz, la diversidad, la universalidad, la tolerancia, el respeto. Y nos paramos firmes también en contra de toda forma de discriminación en el mundo deportivo. No debe haber ninguna duda: mientras más desafíos afronten nuestros valores, más unidos debemos estar”.

El presidente del Comité Olímpico Venezolano, profesor Eduardo Álvarez, participó en la reunión de ACNO en Tokio, y aprovechó para establecer alianzas que permitirán desarrollar proyectos en apoyo a la preparación de nuestros atletas de cara a los Juegos Olímpicos de 2020.