Trabajadores adscritos al Ministerio de Educación protestaron este jueves frente a la institución oficialista en Caracas, para exigir mejoras en las condiciones laborales y respeto a las contrataciones colectivas.

“Estamos cansados de trabajar con hambre, sin ropa, sin un sueldo digno”, manifestó uno de los maestros durante la protesta, mientras que otros solicitaban a Nicolás Maduro su renuncia por “incompetente”.

Los maestros amenazan con ir a un paro general si no son atendidas sus peticiones. “No tenemos seguro, no tenemos primas, nos quitaron todo y el salario no nos alcanza para nada”, señaló una de las docentes.

A la manifestación se presentaron funcionarios de la Guardia Nacional quienes trataron sin éxito impedir la manifestación. Hace 15 días, los trabajadores también protestaron pero los uniformados arremetieron contra el talento humano de la institución.

“La carrera es de resistencia y nosotros estamos decididos a resistir. El magisterio es una fuerza social indeclinable que no se va a cansar de reclamar sus derechos (…) son más de 80 años de conquistas laborales que no vamos a echar por la borda”, dijo el presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Orlando Alzuru, durante la manifestación.

Alzuru explicó que, actualmente, un profesional de más de 20 años de experiencia y con doctorado puede percibir alrededor de 400 bolívares semanales.

Cabe resaltar que esta sería la tercera vez que protestan los educadores en un mes exigiendo mejoras salariales.

fuentes: NTN24