Habitantes de diferentes sectores de Maracay se vieron en la necesidad de trancar la avenida Bolívar debido a la escasez de gas doméstico. Denunciaron que desde hace más de un mes no llega el camión repartidor, razón por la cual cientos de familias se ven obligadas a buscar palos secos para poder preparar sus alimentos, especialmente la comida para los niños y ancianos.

“Este problema también ha sido recurrente en varios municipios aragüeños, es por eso que hemos cerrado el paso vehicular como una medida de presión para que las autoridades de Pdvsa vean lo que está sucediendo y de que forma reacciona el pueblo que tanta necesidad tiene”.

Luego pidieron la intervención de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para que capturen a los “bachaqueros” y a los bodegueros que están vendiendo la bombona a 500 Bolívares Soberanos.

Los manifestantes que no cuentan con el servicio provienen del barrio Las Flores, 23 de Enero, La Coromoto, La Romana, José Félix Ribas y hasta de Mariara.

Según Edgard Molina, “desde hace un mes no llega el gas, nuestras familias están angustiadas porque no podemos preparar nuestros alimentos, no tenemos cocina eléctrica y utilizamos leña o cualquier palo seco que encontramos, a veces tenemos que pagar por una bombona 30 Bolívares Soberanos, esta es la razón por la que los habitantes tuvieron que salir a protestar pacíficamente”.

De la misma manera una madre de familia que se identificó como Marisol Pinto señaló, “ya basta de tanto abuso, si el gerente de Pdvsa en Maracay no impone su autoridad es mejor que renuncie y entregue el cargo a otra persona que de verdad quiera trabajar por el pueblo, en la distribución del gas ocurren muchas cosas oscuras, pero eso tiene que investigarlo la Guardia Nacional, basta de tanto abuso”.

De la misma manera, Nancy Sandoval consideró que “la distribución del gas tiene que ser reestructurada, muchos dicen que hay una corrupción avalada por algunos bodegueros y personas que compran más de 20 bombonas para revenderlas a 500 Bolívares Soberanos, basta de tanta injusticia”.

Los denunciantes afirmaron que los distribuidores los tiene engañados desde hace varias semanas, diciéndoles que llevarán los cilindros en los camiones de Pdvsa, pero éstos nunca llegan. La queja por la escasez del gas sigue siendo la misma, el tardío despacho de las bombonas a las comunidades que se ven obligadas a cocinar con leña.

También Alberto Sánchez aseguró que “desde el lunes pasado nos tienen engañados, tenemos que llegar a las 3:00 de la madrugada para hacer la cola y esperar que llegue el camión distribuidor, sin embargo nunca llegó, aquí hay mucha corrupción en complicidad con los bodegueros y los choferes encargados de la distribución del gas”.

También Zuleima Orama denunció que “como madre de familia ya no sabemos a quién recurrir para que se normalice la venta del gas, basta de tanto abuso, nosotros arriesgamos nuestras vidas madrugando aquí en el sector Las Flores, municipio Girardot”.

Finalmente, William Pardo indicó que “las autoridades saben que existe escasez del gas pero son incapaces de decirle al pueblo la realidad de lo que está pasando con la escasez o distribución del gas, tienen miedo que el pueblo se revele contra ellos”.

LUIS CHUNGA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA