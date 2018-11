Venezuela también participó y ganó en los Latin Grammys

View this post on Instagram

#Internacional Venezolanos brillan en los Latin Grammys en su 19 edición. Tres estatuillas se llevaron los criollos: Linda Briceño, Miguel Siso y Juan Carlos Luces. Linda Briceño, cantante, trompetista y compositora, obtuvo el premio en la categoría Productor del Año destacándose en ser la primera mujer en lograr este galardón. “Quisiera agradecer a todas las mujeres que estuvieron nominadas antes en esta categoría. Soy la primera en ganar en este apartado. Espero que este sea el comienzo para que más mujeres sean tomadas en cuenta”, manifestó conmovida al recibir su premio. Miguel Siso, oriundo del estado Bolívar se hizo con el premio de galardón Mejor Álbum Instrumental por su disco Identidad dedicado a Venezuela. Finalmente, Juan Carlos Luces fue reconocido por componer el tema “Quiero tiempo”, por el cual recibió el premio a la Mejor Canción Tropical. #16Nov #Venezuela #LatinGrammys #Grammys