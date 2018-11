Lenny Kravitz dará un concierto en el primer trimestre del 2019 en Colombia

Loading...

Kravitz ha ganado el Best Male Rock Vocal Performance’ de los Premios Grammy cuatro años seguidos, entre 1999 y 2002, y su música incorpora sonidos de rock, blues, reggae y balada.

También le puede interesar: Los ganadores de los Grammy Latinos 2018

El artista se presentará en el Movistar Arena, el renovado escenario para conciertos que estrenó este año Bogotá, en el lugar en el que antes existía el Coliseo El Campín.

Ads by scrollerads

Algunos de los éxitos de Kravitz son It Ain’t Over ‘til It’s Over, ‘Are You Gonna Go My Way’, y ‘If I Could Fall In Love’.

Se espera que la preventa de la boletería inicie del 27 de noviembre a través de Tu Boleta.

LV