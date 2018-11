Elton John se sincera en una publicidad de John Lewis & Partners

Loading...

El cantante y compositor británico Elton John participó en una campaña de publicidad de la marca John Lewis & Partners, para la cual el músico aparece en pijama sentado frente a un piano.

Para la campaña titulada The Boy & The Piano, Elton Jhon recapitula momentos de su vida y cómo vivió las fiestas navideñas cuando era un niño con su interpretación del tema Your Song.

En el anuncio se explica la manera en que un regalo inspiró el curso de la vida de un niño pequeño, quien resulta ser el famoso cantante.

La campaña de Navidad de John Lewis tiene muchos recuerdos cálidos para mí y mi familia. Ha sido una hermosa oportunidad para reflexionar sobre mi vida en la música y el increíble viaje en el que he estado, y cómo la primera vez que toco el piano de mi abuela marca el momento en que la música entró en mi vida.

Elton John expresó su alegría por participar en el anunció, del cual dijo a su parecer es fantástico.