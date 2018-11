Loading...

A pesar de todos los mitos y estereotipos que rodean el tema sobre el miembro pequeño, el tamaño del pene no dicta la satisfacción sexual de una mujer.

Primero lo primero: el tamaño del miembro no lo es todo. Para algunas personas ni siquiera es un problema. Esto sucede porque muchos no se enfocan en la satisfacción sexual, ni en la penetración vaginal, la cual no es necesaria para llegar al orgasmo femenino.

Toma consejos y disfruta el placer de un miembro pequeño

Entonces: No necesitas un pene grande para tener muchos orgasmos, pero sí es una preferencia, no sólo entre hombres, sino también entre mujeres. ¿Qué hacer entonces?

Aprovecha el potencial de la erección

Los nervios, la ansiedad y la presión pueden tener un impacto negativo en la erección de tu galán, así que es posible que no ofrezca todo lo que tiene. Esto es normal (incluso en chicos jóvenes) especialmente si no hay suficiente juego previo.

Es posible que entre crezca la confianza y comodidad, las erecciones se vuelvan más fuertes y largas. De hecho, hay investigaciones que demuestran que los hombres tienden a tener mejores erecciones cuando están en una relación.

Reduce la lubricación

Si estás muy, muy, muy mojada, no sentirás absolutamente nada. En casos así, entre menos lubricación, mejor. No uses lubricante, y si te mojas mucho por cuenta propio, puedes limpiarte con un poco de papel de baño antes de la penetración.

Aprieta el suelo pélvico

Estos músculos son los que detienen el flujo de la orina al ir al baño, y también hacen que el sexo sea más placentero. Al apretar tales músculos durante la penetración, disminuyes el espacio dentro, y aumentas las sensaciones.

Posiciones con mayor fricción y estimulación clitoral

Con un pene pequeño te verás limitada en términos de qué posiciones funcionan… y cuáles no. Es difícil dar recomendaciones específicas sin conocer sus preferencias, pero lo ideal sería experimentar.

La posición que jamás te quedará mal es la de la vaquerita, pues permite más fricción y contacto con el clítoris. La de perrito no está mal tampoco, pues permite penetración profunda.

