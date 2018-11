Loading...

Kevin Beggs, presidente de Lionsgate TV Group, ha dicho que esperarán que el ciclo actual de Orange Is The New Black termine para conversar con Jenji Kohan, la creadora de la serie, sobre una posible secuela.

En conversación con The Hollywood Reporter, Beggs dejó claro que estaban satisfechos por el recibimiento por parte de la crítica y la audiencia durante los cinco años que la serie lleva en Netflix y dejo la puerta abierta a posibles secuelas:

Estamos realmente orgullosos del largo plazo que tuvo Orange Is the New Black. Sigue siendo uno de los programas más vistos de Netflix. Estamos terminando con una nota alta. Tenga en cuenta que somos los dueños de esa serie y la distribuiremos durante los próximos años. Ya estamos en conversaciones y, cuando sea el momento adecuado, hablaremos más con Jenji sobre una posible secuela.

El mes pasado, Netflix anunció que, tras el poco exitoso estreno de la sexta temporada, Orange Is The New Black llegaría a su fin tras su séptima temporada.

Este show, basado en las memorias de Piper Kerman, se convirtió en la serie original de Netflix más vista tras su estreno en 2013. Logró 12 nominaciones al Emmy en su primera temporada, ganando 3. También logró 6 nominaciones a los Golden Globes, 6 nominaciones a los WGA Awards, una a los PGA y un premio del AFI y otro Peabody.

La última temporada se espera llegue a Netflix durante el verano de 2019.

Fuente: Cochinopop