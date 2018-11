El hijo transgénero de Karina realizó importante ceremonia judía

Loading...

En 2016, Karina dio a conocer que su hija menor Hannah haría el proceso correspondiente para convertirse en hombre, cuyo nuevo nombre sería Xander. La cantante confiesa que tuvo temor de que la religión judía, a la que ella y su familia pertenecen, no aceptara a su ahora hijo por ser transgénero y le prohibieran hacer el Bar Mitzváh, un rito judío para los jóvenes que han alcanzado la madurez personal.

También te puede interesar: Lele Pons confiesa orgullosa que su padre es gay

“ Xander me dice que quiere hacer su Bar Mitzváh, que es un momento muy importante para los varones”, reveló Karina al programa mexicano de televisión Ventaneando “Cuando él me dijo eso, fue así como ‘no nos metamos para allá. Vamos a dejar eso así; no hace falta. Es algo como de tradición’. Yo traté como de convencerlo de que lo olvidara”.

Su hijo le dio una gran lección de vida al recordarle que el apoyo sobre su cambio de género debía ser completo “tú no me puedes aceptar y eso no. Tú no me puedes apoyar 85 por ciento, tú me tienes que apoyar 100 por ciento”, lo cual le hizo a la cantante tomar conciencia.

“Me convenció porque sus argumentos son absolutamente válidos”, agregó. “Él es judío. Nació judío, profesa la religión y es un niño, y como todos los niños, él quería hacer su Bar Mitzváh. Buscamos también gente muy abierta dentro de la comunidad. Reformista”.

Tras la preparación correspondiente, que además, Xander realizó en tiempo récord. Se llevó a cabo la ceremonia; lo cual, también es motivo de orgullo para Karina.

“Hace un par de semanas hicimos la ceremonia que fue infinitamente emotiva; infinitamente importante para la comunidad, para nosotros como familia y eso es lo más importante”, explicó. “El proceso con él ha sido siempre seguirlo porque es un chico muy determinado, muy avanzado”.

Fuente: Elfarandi