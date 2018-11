Loading...

El mexicano Diego Luna volverá a dar vida a Cassian Andor, su personaje en Rogue One: A Star Wars Story, en una nueva serie sobre la franquicia que será lanzada en Disney +, el venidero servicio de streaming de la compañía.

Disney parece no querer dar ningún paso en falso en lo que a las series de Star Wars se refiere ya que, despues de darle a Jon Favreau el control creativo de The Mandalorian, ahora ha ordenado una serie ambientada en Rogue One y con Luna de protagonista.

El anuncio lo ha hecho a través del página web StarWars.com, sitio en donde describen la serie como “un thriller de espías explorará historias llenas de espionaje y misiones audaces para devolver la esperanza a una galaxia en las garras de un despiadado Imperio”.

Sobre su regreso al Universo Star Wars, Luna expresó lo siguiente:

Tengo muchos recuerdos del gran trabajo que hicimos juntos y de las relaciones que hice durante todo el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante, y este nuevo y emocionante formato nos dará la oportunidad de explorar este personaje más profundamente.

Antes se dio a conocer que la serie “seguirá las aventuras del espía rebelde Cassian Andor durante los años formativos de la Rebelión y antes de los eventos de Rogue One: A Star Wars Story“.

La serie se emitirá en Disney +, antes conocido como Disney Play, el servicio de streaming de contenido de la compañía que será lanzado a finales de 2019 y competirá con Netflix, HBO, Hulu y otras plataformas.

Desde ya estamos emocionados por el anuncio de esta nueva serie ya que, por mucha diferencia, Rogue One ha sido el spin-off más exitoso de la franquicia.

Fuente: cochinopop