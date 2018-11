¿Venezuela resolverá la hiperinflación adoptando un modelo cubano?

Loading...

El analista venezolano Luis Vicente León afirmó que la hiperinflación es el resultado de los controles del gobierno de Nicolás Maduro.

Las comparaciones son incómodas, pero cuando se trata de países en crisis como Venezuela, que sigue el modelo de Cuba, nace la duda de por qué sólo un país padece de inflación, y el otro, no.

El presidente de la encuestadora venezolana Datanálisis, Luis Vicente, habló sobre el tema y aseguró que en la isla caribeña no hay inflación porque “no tiene ningún tipo de mercado; es decir, el mercado prácticamente quedó destruido”, reseñó el portal Venepress.

Otro aspecto que destacó el analista es que los cubanos terminaron viviendo de la redistribución interna de la riqueza “lo que tenían los ricos trataron de repartirlo entre los pobres”, además destruyeron la economía, la producción ha quedado en un país “muy pobre y primitivo”.

Con esos recursos internos controlaron a la población “mayoritariamente pobre” y prácticamente se vivió del trueque y de recibir bienes con la tarjeta de racionamiento y algunos que recibían bienes de sus familiares en el exterior.

Venezuela, por su parte, entró en hiperinflación por la “ineficiencia máxima en el manejo de la economía, los controles y la pérdida de confianza que bloquea la inversión privada”. La economía venezolana es mucho más rica a pesar de la situación de crisis por la industria petrolera.

En el país sudamericano, el mercado no fue totalmente destruido, todavía queda sector privado que lucha para que se avance en eliminar los controles así como sincerar los precios.

¿Llegará Venezuela a convertirse en una nueva Cuba?

Según el especialista, es posible pero, por ahora no y uno de los factores que no se lo permite es la hiperinflación. Destacó que este fenómeno ha ocurrido 52 veces en el mundo, en gobiernos tanto de izquierda y de derecha pero no es un problema que pueda mantenerse en el tiempo de forma infinita.

Precisó que el control político lo que si contribuye es que el fenómeno hiperinflacionario perdure más tiempo aunque no puede ser para siempre. De igual manera indicó que en otros gobiernos de tendencia de izquierda aliados de Venezuela no tienen hiperinflación porque no controlan la economía y promueven la inversión privada como el caso de Rusia, China o Bolivia.

LR