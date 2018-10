Los sexólogos afirman en que la insatisfacción de las mujeres y de los hombres se esconde dentro de la habitación, lugar donde la pareja ejecuta el acto sexual pero sobre todo donde comparten emociones, y también coinciden en que estos 6 hábitos están arruinando tu vida íntima y los deberías evitar cuanto antes.

No se estimulan

No besarse o acariciarse antes de la penetración es una de las principales razones por las que existe una desconexión sexual.

Muchas parejas piensan que hacerlo solo es una forma de frustrar el verdadero placer pero lo cierto es que la estimulación de los sentidos tiene gran impacto en la forma en la que se vive el orgasmo.

No sueltan el celular

Mantén el celular lejos de tu cama cuando esté con tu pareja. Es bastante incómodo que durante un momento tan íntimo alguno de los dos esté respondiendo mensajes o contestando llamadas. Sin duda debes evitar este mal hábito.

No piensan en el placer de su pareja

Cuando haces el amor no solo lo haces para satisfacer tus necesidades, tampoco se trata de hacerlo por el otro sino encontrar un verdadero equilibrio entre ambas necesidades. Los egoístas sexuales solo piensan en sí mismos y jamás toman en cuenta lo que su pareja quiere, lo que le gusta o lo que no.

Caen en la rutina sexual

Así como en la vida diaria, si te dejas llevar por la rutina tarde o temprano te vas a sentir aburrida y sin ganas de hacer nada nuevo. Esto ocurre con la rutina sexual también, que es cuando la pareja hace exactamente lo mismo todo el tiempo sin atreverse a experimentar nada nuevo o diferente.

Fingen placer

Decir que te fascinó cuando es evidente que necesitabas un poco más de tiempo o atención para sentirte realmente satisfecha, es igual a sabotear tu propia satisfacción. Si te la pasas fingiendo orgasmos, nunca vas a poder experimentar uno de verdad.

No se comunican en la cama

No hay cosa más poderosa que la comunicación con tu pareja; decir lo que te gusta y lo que no, expresar deseos e ideas, es la única forma en la que podrás llevar tu vida íntima a otro nivel, no solamente a través del sexo.

Recuerda que hacer el amor es un trabajo en equipo, si cada uno juega por su parte jamás podrán disfrutar al máximo de su vida íntima.

Fuente: SoyCarmín