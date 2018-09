A las 5:00 de la madrugada del miércoles, falleció en el área de cuidados especiales del Hospital Central de Maracay un joven que fue víctima de la delincuencia tras recibir un disparo a la altura de la rodilla a causa de resistirse a la entrega de un celular de tercera generación.

Sugin Lugo, madre de la víctima, manifestó que el suceso ocurrió el martes a las 7:00 de la noche, “cuando mi hijo, quien residía en el pasaje 13, casa número 112 del barrio San José, se trasladó al sector Las Casitas en Guasimal a visitar a mi madre”.

– De regreso a la casa, lo interceptó un desconocido que portaba una pistola de alto calibre y de pronto mi hijo se vio rodeado de otros delincuentes. En medio del aprieto, Douglas Benjamín Lugo Lugo, de 19 años de edad, emprendió la huida a toda velocidad.

– Poco después, el sospechoso le efectuó un disparo a la altura de la rodilla derecha e inmediatamente lo neutralizó. Una vez que lo vio tendido en el piso, bañado en sangre, el maleante le despojó del celular y se retiró de la zona con el resto de los sospechosos.

Sacando fuerzas, el muchacho como pudo regresó a la casa de la abuela pidiendo ayuda para que lo trasladaran al Hospital Central de Maracay. Clamaba que no lo dejaran

morir.

– De allí lo refirieron al Seguro Social de San José y en ese hospital me dijeron que no había insumos médicos ni mucho menos equipos especiales. Me obligaron a sacarlo de ese centro. “Estando en el HCM, comenzó otro vía crucis. Me expresaron que no había medicamentos y para aceptarme a mi hijo, tenía que firmar un documento avalando que si él moría, los médicos no tenían culpa.

“Me ordenaron comprar gasas y otros remedios. No pude hacer nada en lo absoluto. Soy una persona con discapacidad y actualmente no trabajo. Douglas falleció por negligencia de los facultativos de guardia y por la carencia de medicinas”, dijo la denunciante.

Dijo que en el HCM no hay nada y quien se enferma en la actual coyuntura, te obligan a firmar el acta de muerte y eso es injusto. Un país con tantos recursos naturales, tristemente me duele expresarlo pero hay que decirlo, nuestros pacientes se están muriendo. No hay quien asuma la responsabilidad.

– Perdí a mi hijo. Me lo hirieron por resistirse al robo de un celular y lamentablemente ese caso se quedará sin castigo. “No tengo dinero”, manifestó la denunciante.

– No obstante, las esperanzas no están perdidas. Arriba hay un ser especial que “castiga sin palo y sin rejo”. Se lo dejo en manos de mi Dios Supremo y él aplicará la justicia en su justo momento. Las cosas de Dios son sagradas, concluyó expresando.

Pese a ese señalamiento, una comisión de la Base de Homicidios de Maracay se trasladó al sitio iniciando las averiguaciones de rigor y colectó algunas evidencias de interés investigativo. Los homicidas podrían estar identificados a través de sus remoquetes.

LUIS A. QUINTERO | elsiglo

foto | FAUSTINO PÉRTEZ