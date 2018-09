Aún no ha empezado la temporada y ya se habla del mercado de agentes libres de 2019. Kevin Durant, Kawhi Leonard, Jimmy Butler… Se espera un verano muy movido en los despachos, aunque algunos nombres ilustres van quitando su nombre de la mesa. Klay Thompson dejó clara su intención de renovar con los Warriors durante el media day y Kyrie Irving ha hecho lo propio en ‘The Jump’: Quiere renovar con los Celtics.

“El futuro es muy brillante en Boston. Incluso si intentara pensar en irme a otro sitio, sería como, ‘¿En qué estás pensando?’ Somos buenos. Y somos buenos no sólo para este año, para los que vienen. Estoy bien en esta situación. Saben cómo me sient o con ellos como compañeros y en la franquicia en general. Estoy feliz por ser parte de esto. No puedo esperar más”.

La temporada pasada los Boston Celtics llegaron hasta las Finales del Este a pesar de no poder contar en todo el año con Gordon Hayward y perder a Kyrie Irving a las puertas de los playoffs. Este año, con los dos All-Star sanos, son claros favoritos a meterse en las Finales. Así habló el base de cómo respondieron los más jóvenes de la plantilla:

“Le dio a nuestros compañeros la oportunidad de crecer. No digo que no la hubieran tenido, pero no habría sido igual si Gordon [Hayward] y yo hubiéramos estado ahí porque la responsabilidad cambió drásticamente. Ver ese crecimiento fue increíble, pero seguir sin poder jugar fue aún más difícil”.

elsiglo