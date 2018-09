Los Tigres de Aragua saltaron de nuevo al terreno para el tercer día de entrenamiento con miras a la temporada 2018-2019, jornada en la que destaca la incorporación del receptor Alex Monsalve.

Bajo el radiante sol de la Ciudad Jardín, la avanzada bengalí inicio el entrenamiento con jugadas de rutina y lanzamiento a las bases por parte de los lanzadores, mientras que los outfielders tomaron elevados y lanzaron a las bases, posteriormente, los receptores iniciaron trabajo de bloqueo de lanzamientos y disparos a las bases para finalizar con “BP” (Practica de Bateo) para así culminar la jornada.

Lo más resaltante del día fue la incorporación del receptor de 26 años de edad, Alex Monsalve, quién llegó a los Tigres vía cambio en 2017 desde los Bravos de Margarita, pero las lesiones no habían permitido que debutara con el equipo.

“Espero aportar lo mejor de mí para hacer lo mejor posible mi trabajo, nos seguimos preparando, ahora no estoy en mi cien por ciento, pero me esforzaré para conseguir mi mejor forma y dar mi mejor juego”, afirmó Monsalve, quién vio con buenos ojos los jóvenes talentos del equipo aragüeño y espera las incorporaciones de los “Caballos” en los próximos días.

El Receptor viene de una lesión en el hombro que no le permitió ver acción en Estados Unidos, misma que requirió de operación y que afirma estar totalmente recuperado. “En la operación me hicieron una limpieza en el hombro, que demandó de dos meses de rehabilitación, pero me siento bien, ahora solo resta recuperar la forma física”.

Además de Molsave, se añadieron a los entrenamientos el infielder perteneciente a los Tigres de Detroit, Mike Torres de la categoría “Rookie” y el lanzador zurdo de 21 años de edad de la sucursal “Clase A” de los Filis de Filadelfia, Abdallah Aris.

DEIVIS VEGAS PACTÓ CON ARAGUA

La Gerencia de los Tigres de Aragua hizo oficial la firma del receptor aragüeño de 18 años de edad, Deivis Vegas, quién pertenece a los Cascabeles de Arizona en la Dominican Summer League.

“Primero que nada le doy las gracias a la Organización de los Tigres, por darme la oportunidad de jugar con el equipo que soñé y espero aportar mi granito de arena cuando sea necesario”

El receptor tuvo participación en República Dominicana con Arizona donde vio acción en 7 encuentros, conectando 6 imparables en 24 turnos, con un doble y una empujada para dejar promedio de .250 en su primera temporada cómo profesional.

Vegas, quien se encuentra desde el primer día de entrenamientos con el equipo de los Tigres, se mostró muy contento en compañía de su padre, quién afirmaba sentirse muy orgulloso de ver a su hijo pactar con el equipo de sus amores.

“Me siento demasiado orgulloso de mi hijo, al jugar en el equipo de la ciudad donde nacimos y crecimos, con tanta historia e importancia como los Tigres de Aragua, es un sueño hecho realidad para mí”, afirmo Wuilmer Vegas, padre de Deivis.

“En la pelota no importa el dinero, solo importa trabajar y salir adelante, para ir avanzando y no se rindan para cumplir su meta, Las tres palabras que tienen que tener en cuenta siempre son: Disciplina, humildad y trabajo”, expresó Vegas, motivando a los jóvenes a que logren su sueño de ser peloteros profesionales.

Vegas, no dudó al momento de responder quien es su modelo a seguir y contestó rápidamente que es José Altuve. “Tengo la dicha de conocerlo en persona y puedo asegurar que es una grandioso ser humano, lucha por lo que quiere y es lo que me enseñó”, sentenció Vegas quién en la receptoría tiene como modelo a seguir a Buster Posey.

Fuente: Prensa Tigres de Aragua