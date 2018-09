Los adultos mayores se prepararon este viernes para acudir a las agencias bancarias a cobrar su pensión correspondiente al mes de octubre.

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) anunció a través de su cuenta en la red social Twitter que ayer se realizó el pago de la pensión por un monto de Bs.S 1.800, tal como lo anunció días atrás la presidenta de la institución, Magaly Gutiérrez.

Por otro lado, la agencia del Banco Bicentenario del Pueblo ubicada en la avenida principal de Los Ruices, pensionados y jubilados se quejaron por estar todo el día haciendo cola.

“El trato de los funcionarios hacia nosotros no es malo, pero yo estoy desde las diez de la mañana, son las tres de la tarde y no he salido todavía”, expresó un señor que prefirió no revelar su identidad.

Varios personas denunciaron que durante el inicio de la jornada el Banco del Tesoro presentó un retraso para comenzar con el pago de las pensiones, así lo confirmaron en la agencia de La Urbina.

“Ellos siempre acostumbran a pagar a las 7:00 am, pero en la mañana ante la larga cola salió un funcionario manifestando que no había línea, pero gracias a Dios ya están pagando”, apuntó una señora, quien no quiso identificarse.

Fuente: Globovisión