Continúan actividades a pesar de la crisis en el hospital Simón Bolívar de Mariara

A pesar de la crisis médico asistencial, en el Hospital Simón Bolívar de Mariara, continúan sus actividades con normalidad, incluso atendiendo las intervenciones quirúrgicas electivas y de emergencia.

El subdirector del centro hospitalario, César Velásquez, señaló que pese a que hubo una huelga general en el sector salud, posteriormente ellos continuaron laborando, aún con todos los problemas por falta de insumos y resto de deficiencias como en otros centros médicos.

Recordó que muchos de los insumos y medicinas son importados, pero con la ayuda de los familiares de los mismos pacientes han podido solucionar el problema.

Dijo que hay que pensar en el bienestar del paciente y por ello vienen realizando ese tipo de enlace con los familiares para poder operar a una persona, no sólo de emergencia sino de manera electiva.

Acotó que también están haciendo esos enlaces con Insalud, tomando en cuenta que muchos de los pacientes que llegan a Mariara son de Guacara y de otros municipios de Carabobo, así como de otros estados, como Aragua y Cojedes.

Agregó que están realizando cirugías de pediatría, como hernias inguinales, varicocele y de manera general.

Comentó que los días jueves se hacen esas operaciones, con el esfuerzo de los familiares de los pacientes y de todo el personal del hospital.

Reconoció que tienen muchas deficiencias, pero sin embargo Insalud, Hospital Central de Maracay, Hospital Cipriano Castro, los están auxiliando, algunas veces mediante trueques, como en el caso de los anestésicos.

Velázquez recalcó que la idea no es detenerse sino ir cubriendo esa “deuda” quirúrgica que tienen con la ciudadanía.

A su juicio, no es esperar que las cosas se resuelvan solas, sino buscar soluciones, porque “no es pensar en el problema sino atacarlo”, que en este caso es de salud.

Por otro lado reconoció que el hospital de Mariara también tiene problemas de infraestructura, como es el caso de impermeabilización, climatización, etc.

Comentó que no cuentan con un servicio de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), por lo que no aceptan pacientes que necesiten esos cuidados y por lo que deben estar muy pendientes que las intervenciones electivas estén bien preparadas, para que la persona no llegue a empeorar.

De la misma manera hizo referencia a los casos sépticos, de los cuales han tenido algunos, porque muchas veces el propio paciente no cumple con el tratamiento en su casa, y regresa con infecciones o heridas infectadas.

En ese sentido refirió que para evitar esos contratiempos, el paciente se prepara con anticipación e incluso con el medicamento que tiene que tomarse en su casa, para poderlo ingresar al hospital para su intervención.

Dijo que diariamente actualizan la cantidad de insumos con los que cuentan, pues hay antibióticos que van recomendados para unas patologías en específico, pero otros por ser de amplio espectro atacan varios tipos de infecciones y por ellos es que trabajan con este tipo de medicinas.

Refirió que al paciente se le piden esos medicamentos, pero si el hospital cuenta con la medicina, pues no tiene que comprarlos y se ahorra ese gasto.

Velázquez destacó que se están apoyando con las fundaciones, pues con esa ayuda el hospital ha podido realizar jornadas de vacunación, desparasitación, alimentación, como el de la semana pasada con la elaboración de sopa, dotación de ropa, sobre todo para niños.

Comentó que en esta oportunidad contaron con la colaboración de la Fundación Esperanza de Vida.

Igualmente reveló que al hospital les han llegado muchos casos de desnutrición y con las fundaciones han conseguido alimentos para esas personas.

Comentó que no rechazan ninguna ayuda venga de donde venga, es decir sin distinción de credo o clase social, porque lo importante es atender aquellas personas que acuden al centro hospitalario en busca de aliviar sus males.

Acotó que no le cierran las puertas a nadie, porque la salud no puede ser sectorizada.

Igualmente resaltó que recientemente en el hospital Simón Bolívar realizaron una jornada de limpieza total, para prevenir que las bacterias se almacenen en los rincones y con ello prevenir enfermedades. Recalcó que la gente debe unirse para levantar el hospital que es de todos.

MÉLIDA ESCALA | elsiglo-Valencia