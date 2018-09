Pasajeros eligen San Antonio del Táchira como principal destino

En el Terminal de Maracay la afluencia de pasajeros es bastante abundante, siendo el destino más buscado el de San Antonio del Táchira, pues desde allí se toman los buses con dirección a Colombia.

Según uno de los encargados de la línea que viaja hacia los andes venezolanos, las cantidades de personas que se movilizan en el Terminal lo hacen porque están buscando el trampolín para seguir hacia tierras colombianas.

En ese sentido, el encargado que se identificó como Carlos Mercal expresó, “aquí la gente llega es preguntando por San Antonio más nada. Se van esos autobuses llenos y regresan vacíos”, haciendo alusión a que son muy pocas las personas que regresan a la ciudad, en comparación a las que salen.

Aunque él no supo dar una cifra en concreto de cuánto es el mínimo de personas que suelen abordar los autobuses diariamente, sí especificó que se trata de muchísima gente, “de hecho hoy casi no hay gente es por como está el clima, porque en condiciones normales esto está abarrotado de gente”.

Del mismo modo especificó el precio que deben cancelar las personas que deseen viajar, por el boleto, siendo el destino más económico Barinas en Bs. S. 47, y el más costoso San Antonio del Táchira, que se ubica en Bs. S 181.

También te pueden interesar: Corpoelec reportó averías eléctricas en diferentes sectores de Miranda

Sobre los costosos pasajes, el ciudadano encuestado respondió “esos son los precios estipulados, son los acordados”.

Por su parte, viajar a Maracaibo parece ser una situación verdaderamente difícil, pues además de que no hay pasajes que se vendan hacia ese destino porque las oficinas no están enviando autobuses para allá, no es demasiada la población que lleva ese destino.

“Aquí nadie está vacacionando, todos buscan es irse, por eso no se venden los pasajes para Maracaibo, entonces no hay autobuses para allá”, destacó la encargada de la línea que moviliza personas hacia la entidad marabina, quien a pesar de pedir no ser retratada, se identificó como Leidy Mallora.

Otros destinos que se ofrecen en el Terminal de Maracay para que las personas puedan viajar a otros estados del interior del país son los llanos venezolanos como San Fernando de Apure, Valle de la Pascua, Achaguas y otros, siendo el precio hacia la capital apureña de Bs. S 70, al menos así lo expresó otro de los encargados de la línea de buses.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO