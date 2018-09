La Liga de Naciones de la UEFA se estrenó este jueves con los primeros partidos de su historia, entre los que destacó el empate 0-0 entre Alemania y la campeona mundial Francia en Múnich, mientras que en la segunda categoría el Gales de Gareth Bale goleó 4-1 a Irlanda.

Esa nueva competición de la UEFA, dividida en cuatro divisions diferentes, fue el escenario para que franceses y alemanes disputaran su primer partido después de la Copa del Mundo, en la que acabaron con sensaciones antagónicas, ya que si los Bleus lograron la segunda estrella de su historia, la Mannschaft protagonizó un sonoro fracaso al caer eliminada en la fase de grupos.

Con ganas de resarcirse, los alemanes lo intentaron con más peligro ante la selección que le sucedió como campeona mundial, a la que salvó en gran medida el buen papel de su arquero Alphonse Areola, que jugó este partido ante las lesiones de Hugo Lloris y Steve Mandanda.

“Aunque el objetivo era ganar, Alemania sale de su trauma del Mundial y han puesto mucha intensidad. Es un buen resultado”, estimó el seleccionador francés, Didier Deschamps, a la televisión TF1 de su país.

En la clasificación de la Liga de Naciones A, ambas suman un punto. Holanda, el otro equipo del Grupo 1, arrancará en el torneo el domingo en Francia, el mismo día que Alemania aprovechará que no tiene compromiso en esta nueva competición para disputar un amistoso frente a Perú.

Ya desde los primeros minutos del pulso de este jueves, ambos dejaron claro que se tomaban muy en serio el partido.

LEA TAMBIÉN: La Liga de Naciones de la UEFA echa a andar

– Areola salvador –

La primera ocasión clara fue para un tiro raso de Timo Werner (17) que Alphonse Areola pudo detener.

Más clara fue la oportunidad que la Mannschaft tuvo en el 35, con un saque de esquina de Toni Kroos que prolongó Antonio Rüdiger y que Mats Hummels, de cabeza, no pudo rematar a puerta en el segundo palo.

Francia respondió a continuación, con un disparo raso desde fuera del área de Olivier Giroud (36), que obligó a una estirada de Manuel Neuer para evitar la ventaja de los Bleus.

En el 42, un disparo de falta directa de Kylian Mbappé también llevó peligro al arco alemán, donde volvió a terminar con el peligro Neuer.

En la segunda mitad, Francia empezó como había terminado antes del descanso, con una ocasión, esa vez para Antoine Griezmann (48), pero Neuer volvió a desbaratar los planes galos.

Areola siguió respondiendo bien ante los intentos alemanes, primero en un intento de pase de la muerte de Werder (56) y luego con una soberbia intervención para evitar el gol en un remate de Marco Reus a pase de Leon Goretzka en el 64. Entre medias, Griezmann (63) había vuelto a poner a prueba los reflejos de Neuer.

El joven arquero del París Saint-Germain continuó salvando a Francia en Baviera: en el 71 desvió un potente tiro de Hummels y cuatro minutos más tarde volvió a meter una mano salvadora para evitar un gol de Hummels, que esa vez lo intentó de cabeza.

Wales’ defender Ethan Ampadu (C) is congratulated by teammates for his pass to set up their third goal during the UEFA Nations League football match between Wales and Republic of Ireland

– Primer gol del torneo –

Fue el único partido del jueves en la Liga de Naciones A, la primera categoría.

En el resto de divisiones, destacó la goleada 4-1 del nuevo Gales de Ryan Giggs sobre Irlanda en su grupo de la Liga de Naciones B, en un partido del Grupo 4 en el que Gareth Bale fue titular y marcó uno de los goles de su equipo.

“Conocemos el formato de este torneo y sabemos que puede ser otra forma de clasificarnos para la Eurocopa (de 2020), así que nos lo tomamos en serio”, aseguró el jugador del Real Madrid a la televisión Sky Sports.

Ucrania venció 2-1 en la República Checa en el otro partido de la Liga de Naciones B (Grupo 1).

El primer gol de la historia de la Liga de Naciones lo consiguó Georgia en su victoria 2-0 sobre Kazajistán en Astaná, en la cuarta y última categoría (D) del torneo.

AFP