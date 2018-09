Un furioso Donald Trump exigió el miércoles desenmascarar al alto funcionario que escribió sin firmar un artículo en The New York Times en el que admite que jerarcas de la administración buscan frenar las “peores inclinaciones” del presidente.

Trump preguntó si un artículo anónimo puede ser considerado una “traición”, vilipendió al diario por publicar la columna “cobarde” y pidió aclarar si el mentado alto funcionario realmente existe.

“¿TRAICIÓN?”, tuiteó Trump en respuesta al artículo de opinión titulado “Soy parte de la resistencia dentro de la administración Trump”, que denunció que su propio staff lo ve como un peligro para la nación.

“¿Existe realmente el llamado ‘alto funcionario de gobierno’ o sólo es el fallido The New York Times con otra de sus fuentes falsas?”, inquirió el mandatario.

“Si la cobarde persona anónima en realidad existe, ¡el Times debe, por razones de Seguridad Nacional, entregar a él/ella al gobierno de inmediato!”

El autor del artículo hizo hincapié en que, él o ella, mantiene su compromiso con la agenda republicana y no se alinea con la oposición demócrata.

“Creemos que nuestro primer deber es con este país, y el presidente continúa actuando de manera perjudicial para la salud de nuestra república”, escribió el funcionario, quien añadió que “la raíz del problema es la amoralidad del presidente”.

“Muchos de los altos funcionarios de su propia administración están trabajando diligentemente desde dentro para frustrar parte de su agenda y sus peores inclinaciones”, escribió el jerarca.

“Lo sé. Soy uno de ellos”.

El diario neoyorquino reconoció el paso extraordinario dado para publicar un artículo de opinión anónimo, y dijo que lo hizo a petición del autor, cuya identidad conoce.

“Creemos que la publicación de este ensayo de forma anónima es la única manera de ofrecer una perspectiva importante a nuestros lectores”, indicó el periódico.

– “Amoralidad” –

El autor del artículo describió una presidencia de “dos vías”: en una, Trump dice una cosa y en la segunda, su equipo hace otra, por ejemplo en lo que llamó la “preferencia (del presidente) por autócratas y dictadores”.

Y los funcionarios trabajan activamente para aislarse del estilo de liderazgo “impetuoso, confrontativo, insignificante e ineficaz” del presidente, afirmó el alto funcionario.

“La raíz del problema es la amoralidad del presidente”, indicó. “Es por eso que muchos designados por Trump hemos prometido hacer lo que podamos para preservar nuestras instituciones democráticas mientras se frustran los impulsos más equivocados del Sr. Trump hasta que termine su mandato”.

El presidente vilipendió al autor de la pieza, aunque no se desconoce su nombre, y al “deshonesto” Times.

“A ellos no les gusta Trump y a mí no me gustan ellos”, afirmó el presidente. “Si el fallido New York Times tiene un editorial anónimo -anónimo significa cobarde, un editorial cobarde- créanme, estamos haciendo un gran trabajo”, afirmó.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó al artículo de “patético, imprudente y egoísta”, y criticó al Times por haberlo publicado.

“Cerca de 62 millones de personas votaron por el presidente Donald J. Trump en 2016”, dijo Sanders. “Ninguno de ellos votó a un cobarde, fuente anónima del fallido The New York Times”, dijo.

El artículo sin firma se publicó un día después de que se divulgaran extractos del nuevo libro de Bob Woodward, que también afirma que una camarilla de altos funcionarios de la Casa Blanca y el gabinete busca evitar que Trump tome decisiones perjudiciales para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Pero el artículo de opinión del Times sugiere que la disidencia y la resistencia dentro de la Casa Blanca de Trump son incluso más profundas de lo que Woodward describió.

También aseguró que al principio de la administración, algunos funcionarios discutieron en voz baja la posibilidad de invocar la 25ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que permite la destitución de un presidente juzgado incapaz de realizar sus deberes.

“Pero nadie quería precipitar una crisis constitucional. Así que haremos lo que podamos para dirigir la administración en la dirección correcta hasta que, de una forma u otra, se acabe”.

AFP