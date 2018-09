En representación de los pensionados, Teodomiro Aguilar se expresó sobre los problemas que están padeciendo todos los abuelos al verse en la necesidad de cobrar su pensión completa, pero conseguirse con la sorpresa de apenas Bs. S 90 o Bs. S 100.

En ese sentido, Aguilar, quien es el presidente de la Asociación de Trabajadores Pensionados y Jubilados, expresó su preocupación por las medidas que fueron emanadas desde el Ejecutivo Nacional sobre el pago de la pensión, tomando en cuenta que el pasado sábado todos los abuelos se dirigieron hasta las entidades bancarias con la idea de cobrar su pensión, recibiendo entonces una negativa como respuesta.

“Luego de haberlo suspendido el día sábado, nos dijeron a todos los pensionados que debíamos acudir desde el lunes, ahora vamos el lunes y nos dan solamente noventa bolívares, eso no puede ser”, fue parte de lo que destacó Aguilar, al tiempo que ratificaba que “todos deben cobrar lo justo, el dinero completo, porque uno trabaja completo, no fraccionado”.

No solamente se abocó a denunciar esa negativa que han recibido los pensionados en las entidades financieras, sino que también destacó los atropellos de los que han sido víctimas, luego de que el pasado 20 de agosto les postergaran el pago de la pensión para finalmente cancelarla por el mes de agosto.

“Fue totalmente injusto, y es un atropello lo que hicieron en el mes de agosto, que suspendieron el pago de pensiones a los abuelos, cuando debían haber cancelado un total de Bs. F 4.200.000”, clarificó el presidente de la Asociación de Trabajadores Pensionados y Jubilados.

Más adelante en su intervención, el dirigente se dedicó a culpabilizar a ciertos personajes del Gobierno Nacional por las irregularidades que ha tenido el proceso de pago de pensiones, “eso es un quinteto de personajes que están allí atropellando a los pensionados, encabezado por el presidente Nicolás Maduro y que no se pueden poner de acuerdo sobre un cronograma de pago”.

Además de ello, Aguilar dio su opinión y punto de vista sobre el nuevo incremento del bono de alimentación, el cual quedó en Bs. S 180, es decir el diez por ciento del total del salario mínimo decretado el pasado 17 de agosto.

“Estamos agradecidos por el asunto de la cesta ticket, pero entonces no es justo que los pensionados no podamos devengar ni cesta ticket ni bono de guerra, es decir que ellos (Gobierno Nacional) eliminaron esos bonos, entonces debemos entender que ya no hay guerra económica”, fue parte de lo que explicó Aguilar.

Para finalizar, el dirigente comentó que devenido de las reuniones que se han dado en los últimos días, comenzarán a ejercer acciones de calle desde el próximo sábado, en la que se reunirán en el Mercado Libre de Maracay para manifestar su descontento con las medidas.

ANDRESSA GARCÍA | elsiglo

foto | RAFAEL SALGUERO