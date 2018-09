Al atleta le fue otorgado el cupo por la Asociación Internacional de Boxeo (AIBA) luego de que la Presidenta de la Federación Venezolana de Boxeo Doctora Luisa Benítez, le hiciera la solicitud a dicha organización por ser Venezuela un país de gran trayectoria boxística.

¨Estamos muy contentos y agradecidos con AIBA por aceptar nuestra solicitud y asignarnos este cupo al país, esperamos dar lo mejor y traer una nueva medalla al boxeo venezolano ¨ indicó la máxima autoridad de Fevebox.

El pupilo del medallista olímpico de bronce en Los Ángeles 1984 Omar Catarí, había conseguido medalla de bronce en el Campeonato Americano de Boxeo en Colorado Springs 2018, el cual fue clasificatorio para la cita mundial de Budapest, consiguiendo de esa manera su pase junto a los juveniles Escarlet Cassiani 60kg y Yair Blanco 69kg al Mundial de la categoría que se disputó en Budapest-Hungría el mes pasado, al cual no asistieron.

El de la ciudad musical le sorprendió y brinco de la emoción luego de recibir la buena noticia de que iría a los III Juegos Olímpicos de Juventud Buenos Aires 2018.

¨Mi papá me dijo vas a los Juegos Olímpicos, no lo podía creer, voy a poder hacer mi sueño realidad y espero traerle a mi país una medalla, no importa del color que sea¨ señalo Jiménez.

Antes de asistir a su primer y único evento internacional, Giodanny practicaba 3 deportes paralelos durante el 2017: el taekwondo donde es cinta negra, lucha grecorromana y boxeo, se decidió por este último ya que le gusto más.

El boxeo criollo sólo ha asistido a una justa universal juvenil, donde consiguió 2 metales, una de plata gracias a los puños de Samuel Zapata en los 64kg y otra de bronce de Fradimil Macayo en los 57kg, en la primera edición en Singapur 2010. En la justa de Nanjing 2014 no participó ningún representante del pugilismo y ahora en Buenos Aires 2018 Jiménez tendrá la oportunidad de sumar una nueva medalla para nuestro país.

La cita olímpica se realizará en Buenos Aires – Argentina del 06 al 18 de Octubre del presente año y Venezuela asistirá con 55 atletas.

