Beyoncé arriba a los 37 años con un imperio a su mando

La cantante estadounidense Beyoncé está apagando el día de hoy sus 37 velitas, años que han estado repletos de éxitos musicales y empresariales.

Beyoncé Giselle Knowles-Carter, mejor conocida como Beyoncé, nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas. Es una cantante, rapera, bailarina, actriz, modelo, diseñadora de modas y empresaria estadounidense, quien, a sus 37 años de edad, ha construido un imperio con cada una de sus facetas.

La intérprete estadounidense inició su carrera desde muy temprana edad. Todo surgió luego de que Beyoncé entrara en un concurso de talentos, en el cual logró el primer lugar. De acuerdo a una revista que le realizaron, la cantante develó que su habilidad para cantar había sido formada en SAVAPA Music.

Posteriormente, Beyoncé conoció y se hizo amiga de una gran mujer, que, años más tarde, se convertiría en su colega. Ésta chica es Kelly Rowland, cuya madre trabajó para la familia Knowles.

Años más tarde y luego de una formación vocal bastante amplía, Beyoncé se unió a Kelly, LeToya Luckett y LaTavia Roberson para integrar el grupo musical Destiny’s Child, cuyo éxito no fue tan grande. Sin embargo, con el pasar de los años el grupo paso a ser un trío, en donde Benyoncé, Kelly y con ahora, Michelle Williams, alcanzaron la cima de las listas de popularidad.

También te pueden interesar:Mamma Mía 2 llega este viernes a Venezuela

En su mayoría, los más de 60 millones de discos vendidos por todo el mundo con este grupo, fueron coescritos y coproducidos por la propia Beyoncé. Años más tarde, el grupo se volvió a unir para realizar el disco Destiny Fulfiled, con el que lograron los primero puestos en las listas radiales con los temas Lose My Breath y Soldier.

No obstante, la carrera musical de la cantante no terminaron allí, al contrario, fue un trampolín para que su vida girara entorno a la música. En 2003 lanzó su primer álbum como solista, Dangerously in Love, con el que llegó al primer lugar en el Billboard 200 en la primera semana. Uno de sus temas más populares fue Crazy in Love, tema que contó con la participación del rapero Jay-Z.

A partir de ese momento la vida de Beyoncé despegó de una manera impresionante, convirtiéndose en una de las figuras más emblemáticas de la música en el ámbito mundial. La cantante contrajo matrimonio con el rapero Jay-Z con el que ha colaborado en varias oportunidades y con quien además comparte la fortuna de ser padres.

Fuente: Ronda