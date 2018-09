Hinterlaces: 55% de la población considera correctas medidas económicas

Durante el programa dominical José Vicente Hoy, el periodista José Vicente Rangel se refirió al reciente sondeo realizado por la firma especializada en análisis de opinión pública, Hinterlaces.

Este trabajo constó de 1200 entrevistas realizadas entre el 21 y 30 de agosto de este año y los resultados de este trabajo fueron los siguientes:

¿Qué tan informado está usted acerca de las recientes medidas económicas que ha tomado el presidente Maduro para resolver la crisis económica?

Muy informado 18%, suficiente informado 22%, algo informado 33%.

¿En general cree que estas medidas van en la dirección correcta para superar los problemas del desabastecimiento y la inflación o considera que van en la dirección equivocada?

En dirección correcta 55%, dirección incorrecta 42%, no sabe no contesta 3%.

Que el Estado fije los precios 71%, con que los comerciantes establezcan los precios 24%, no sabe no contesta 5%.

¿De acuerdo o en desacuerdo con el aumento del salario mínimo de 50 Bs.S a 1800 Bs.S?

De acuerdo 69%, en desacuerdo 29%, no sabe no contesta 2%.

¿De acuerdo o en desacuerdo con el aumento del precio de la gasolina?

De acuerdo 68%, en desacuerdo 31%, no sabe no contesta 1%.

¿De acuerdo o en desacuerdo con el aumento de las cifras del transporte público y del Metro?

De acuerdo 57%, en desacuerdo 42%, no sabe no contesta 1%.

¿De acuerdo o en desacuerdo con el aumento de las tarifas de los servicios públicos como la luz, el agua y la telefonía?

De acuerdo 56%, en desacuerdo 43%, no sabe no contesta 1%.

¿Confía o no confía en que con estas nuevas medidas el presidente Maduro pueda resolver el problema de la hiperinflación y desabastecimiento?

Si confía 55%, no confía 43%, no sabe no contesta 2%.

Fuente: Globovisión