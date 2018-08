Si bien es cierto el uso de mensajería instantánea como lo es el Whatsapp es la más utilizada y por esta razón la misma compañía ha creado diversas actualizaciones para que no te sientas vigilado o en su defecto obligado a responder ciertos mensajes que te generan incomodidad.

No obstante, estas actualizaciones como no mostrar la última conexión, desactivar la notificación de lectura de mensajes y ocultar los estados no han sido suficientes.

Por esta razón te presentamos dos trucos para que le des solución este problema:

La primera de ellas no requiere de ninguna app. Solo debes colocar tu teléfono en modo avión cuando vayas a acceder a WhatsApp. Con esta opcion puedes ver los mensajes incluso puedes responderlos aunque estos se enviarán cuando vuelvas a conectar el dispositivo a la red y no quedará registro de tu conexión

La segunda opción consiste en que debes descargar una aplicación. Se llama Lectura Privada para WhatsApp y por el momento se puede encontrar en la tienda de descargas de Google Play Store.

Con esta alternativa no se reflejará tu estado en línea ni tu última conexión. ¡Maravilloso verdad! Ahora ya puedes estar más tranquilo realizando estos sencillos trucos.

Fuente: Noticias24