El Abierto de Estados Unidos mantiene activo este miércoles el protocolo de emergencia por las altas temperaturas que se registran en Nueva York y que permite a los jugadores un descanso de 10 minutos entre sets, anunció la organización.

La Política de Temperaturas Extremas se activó originalmente el martes debido al fuerte calor y a la elevada humedad, superando los 35ºC y los 40ºC de sensación térmica. En la jornada del miércoles se espera que aún sean un poco más altas.

“Después de consultas con nuestro equipo médico, hemos decidido aplicar una Política de Temperaturas Extremas para la categoría masculina. Después del tercer set (los jugadores) tendrán un descanso de 10 minutos”, anunció el martes el director de Comunicación del torneo, Chris Widmaier, ante la prensa.

Esa era la primera vez en la historia que se aplicaba esta política en la rama masculina en el Abierto de Estados Unidos.

Este miércoles, sin embargo, el protocolo también se activó para los encuentros de categoría femenina, con un parón de 10 minutos entre el segundo y el tercer set si alguna de las dos jugadoras lo solicita.

El martes, hasta cuatro jugadores se retiraron oficialmente debido a golpes de calor, entre ellos el argentino Leonardo Mayer.

“No me iba a morir dentro de la cancha, no da para eso (…) Creo que no hay que jugar más a cinco sets (…) porque hasta que no se muera alguien no van a parar, es imposible. Para mí la única manera es acortar un poco, porque el calor no lo manejamos”, dijo el albiceleste, visiblemente cansado varias horas después de su enfrentamiento ante el serbio Laslo Djere.

Esta no es la primera vez que el calor azota el juego en las pistas duras de Flushing Meadows. En 2010 la bielorrusa Victoria Azarenka se desmayó en su partido de segunda ronda ante la argentina Gisela Dulko y, en 2014, el estadounidense Jack Sock se retiró tras desvanecerse en la misma instancia ante el belga Ruben Bemelmans.