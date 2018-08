El delantero venezolano Salomón Rondón sabe que su arranque en su nueva aventura con el Newcastle no era la que esperaban los seguidores del club, sin embargo, prometió que lo mejor todavía está por venir, y sentenció que le ha costado la adaptación debido a la mala pretemporada que tuvo con el West Bromwich Albion.

Y es que ante el deseo de salir de la institución de los ‘Baggies’ y una lesión que no lo dejaba estar en su mejor nivel, el ‘Gladiador’ reconoció que el no estar presente en los partidos que sostuvo el club, no le permitieron llegar en el nivel óptimo al inicio de la Premier League.

Después de tres jornadas, Rondón todavía no logra justificar su fichaje, aunque asegura que su rendimiento va a ir mejorando para poder tranquilizar a los aficionados de los ‘Magpies’, quienes estaban entusiasmados por la llegada del venezolano al inicio de la campaña, pero que de a poco comienzan a preferir a Joselu (autor de los dos goles que suma el club en el torneo).

“He tratado de adaptarme de la manera más rápida. Mi pretemporada fue terrible con el West Bromwich. Ni siquiera pude jugar. Intentó entrenar siempre para estar al cien cuando me toque jugar. Fue decisión del entrenador (ser sustituido ante Chelsea), pero yo siempre voy a buscar trabajar para que sea difícil para él decidir quién va a jugar”.

El venezolano no parece tener una tarea sencilla con los dirigidos por Rafael Benítez, ya que el atacante español Joselu, ha destacado de mejor manera que Rondón, y podría ser el que arranque el próximo duelo ante Manchester City.