Cumpliendo con las políticas públicas en materia de salud que impulsa el presidente Nicolás Maduro, en la Corporación de Salud del estado Aragua, presidida por Juan Dávila, fue otorgada insulina a más de 70 pacientes con diabetes censados en el programa endocrino-metabólico que lleva el Centro de Diagnóstico Integral (CDI) de Santa Cruz de Aragua, para beneficio de las personas que padecen este mal en el municipio José Ángel Lamas.

La información fue ofrecida por Mariana Castillo, coordinadora del programa en la jurisdicción, quien detalló que la entrega se realiza periódicamente para atender a estas personas y puedan mantener sin interrupción su tratamiento.

“El día de hoy (ayer) estamos entregando insulina para cumplir con el proceso previsto por el Gobierno Nacional para dotar de medicamentos mensualmente a la población más vulnerable que requiera tratamiento de alto costo, garantizando el acceso a la salud y mejorar la calidad de vida de los mismos”, expresó Castillo.

Asimismo, explicó que en esta oportunidad fueron despachadas de manera gratuita insulinas tipo lantus, cristalina y 70/30 para tratamiento subcutáneo, igualmente expresó que “esto es posible gracias al esfuerzo mancomunado del Gobierno Bolivariano mediante el programa 0800 Salud Ya, del regional a través de Corposalud y Barrio Adentro, así como también de la Alcaldía de Lamas”, destacó.

De igual forma, comentó que los santacrucenses que aún no se ha registrado en el programa deben dirigirse de lunes a viernes a partir de las 2:00 de la tarde a la consulta endocrino-metabólica o de pie diabético en el CDI de la localidad o acudir a la oficina de programas de salud del ambulatorio “Dr. Salvador Acosta Bravo” ubicado en el casco central frente a la Plaza Bolívar de Santa Cruz de Aragua.

Por su parte, Yuliana Díaz, beneficiaria y habitante de la comunidad de Jardines de Turagua, expresó su agradecimiento al recibir gratuitamente la dotación, la cual le permitirá tratar esta enfermedad, además representa un ahorro significativo para su familia.

“Estoy muy agradecida porque actualmente este medicamento no se consigue con facilidad y cuando lo encuentro no lo puedo pagar. Si no fuera por este programa no pudiera continuar mi tratamiento”, afirmó Díaz.

Por otro lado, Gioconda Rondón comentó que su hija de 8 años padece de diabetes, por lo cual requiere de insulina, “Esta es una iniciativa muy buena que ayuda a muchas personas que no contamos con los recursos para adquirir el tratamiento, aquí es el único lugar donde he conseguido el tratamiento para mi hija sin pagar ni un bolívar”, finalizó.

