El presidente Nicolás Maduro propuso, en la instalación del IV Congreso Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la venta regulada de gasolina a través del carnet de la patria. Este anuncio desencadenó opiniones entre los conductores, entre los que destacan los choferes y propietarios de las unidades de transporte público.

Víctor Díaz, transportista de la ruta La Coromoto, indicó que la regulación de la venta del mencionado combustible es justificada y, además, es un buen sistema que hará que los vehículos que funcionan con este químico sean beneficiados. “Es una salida a la que no le veo inconvenientes, pues no creo que ocasione pérdidas para el país. Sin embargo, como dicen por ahí, tocar no es entrar. Hay que probar para ver cómo resulta este método”, señaló el conductor.