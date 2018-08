El Colegio Nacional de Periodistas aclaró a través de un comunicado, firmado por su presidente, Tinedo Guía, que “no existe ni se ha autorizado a ningún representante del Colegio Nacional de Periodistas en el exterior”.

Asimismo, afirman que “el uso del nombre y el logo del Colegio Nacional de Periodistas es atribución de la Junta de Dirección Nacional. No se ha autorizado a nadie para su uso en el exterior”.

A continuación, el comunicado completo del CNP:

“Comunicado del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), de Venezuela, realiza las siguientes aclaratorias ante sus agremiados que se encuentran en Venezuela y en el exterior:

1.- El Colegio Nacional de Periodistas CNP está basado y fue creado mediante la Ley de Ejercicio del Periodismo, por lo tanto las leyes venezolanas no tienen injerencia internacional.

2.- La representación gremial del Colegio Nacional de Periodistas recae en su presidente Tinedo Guía y las relaciones interinstitucionales recaen en la Secretaría Nacional de Relaciones, a cargo de la colega Deyanira Castellanos.

3.- No existe ni se ha autorizado a ningún representante del Colegio Nacional de Periodistas en el exterior.

4.- El uso del nombre y el logo del Colegio Nacional de Periodistas es atribución de la Junta de Dirección Nacional. No se ha autorizado a nadie para su uso en el exterior.

5.- El Colegio Nacional de Periodistas tiene su sede en Venezuela y en la única moneda que pueden cancelar por las inscripciones y mensualidades sus agremiados es en bolívares y en los montos establecidos en Venezuela.

6- El Colegio Nacional de Periodistas felicita a todos los periodistas y agremiados que se encuentran en el exterior que han mostrado interés en inscribirse o actualizarse en los pagos de las mensualidades del CNP y los invita a realizar sus pagos y consultas a través de la página OFICIAL del CNP www.cnpven.org

Fuente: cnp/caracas